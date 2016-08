La diputada de C’s, Noemí de la Calle, i el diputat al congrés per Tarragona, Sergio del Campo, han visitat aquest dijous el CET Factoria del Mar a Campredó per conèixer d'a prop la problemàtica del sector.

“La demora en els pagaments de les subvencions als Centres Especials de Treball (CET) posa en risc la viabilitat dels llocs de treball de les persones amb discapacitat”. Així ho ha manifestat la diputada de Ciutadans (C’s), Noemí de la Calle, davant les retallades del govern d'Espanya i els retards en els pagaments de les subvencions als CEE per part de la Generalitat. I ha assegurat que “una vegada s'iniciï el període de sessions, Ciutadans incidirà des del Parlament en el compliment del calendari de pagaments per part del Govern”.



En una visita al CET ‘La factoria del Mar’ acompanyada pels diputats de C’s al Parlament, Francisco Domínguez i Lorena Roldán, i el diputat de C’s al Congrés, Sergio del Campo, De la Calle, ha recordat que des de la formació taronja “s'han presentat diferents iniciatives en el Parlament de Catalunya per fomentar l'ocupació i la inclusió social de les de persones amb discapacitat”. I ha alertat que “actualment l'atur del sector de la discapacitat està entorn del 70%”.



Per la seva banda, el diputat de Ciutadans al Congrés per la província de Tarragona, Sergio del Campo, ha explicat que “C’s recorre el territori periòdicament i es reuneix amb diferents sectors de la societat per conèixer de primera mà les seves problemàtiques i necessitats”. En aquest sentit, ha apuntat que “la factoria del mar és un Centre Especial de Treball que dóna ocupació a més de 60 discapacitats en Terres de l’Ebre, generant riquesa econòmica i social pel territori”.

Sergio del Campo ha traslladat que una de les principals reivindicacions del sector és “la falta de flexibilitat en les normatives sobre enclavaments laborals per facilitar la inserció de discapacitats en empreses externes”. Per això, ha apostat per que“les Administracions des de tots els nivells es posin al costat de les empreses i no al davant i eliminar qualsevol tipus de trava administrativa per promoure la creació d'ocupació de qualitat”.

Factoria del Mar es dedica a elaborar conserves i semiconserves de peix i dona feina a més de 50 persones, el 95% de les quals tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual o física.

Aprofitant la visita, el diputat al Congrés també ha valorat les negociacions que s’estan duent a terme entre Ciutadans i el PP per crear govern. Del Campo ha assegurat que les negociacions van per bon camí i que C's té clar quines mesures s'han de mantenir per tal d'arribar a un acord d'investidura de Mariano Rajoy.