El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, ha refermat un cop més el compromís del Govern de tirar endavant iniciatives que permetin millorar la mobilitat de les Terres de l'Ebre en general, i de Riba-roja d'Ebre en particular. Així ho ha exposat durant el pregó de la Festa Major.

Rull, que aquest dimarts es va desplaçar al municipi en tren, va poder constatar de primera mà les deficiències del servei ferroviari, i és que el comboi de la línia R15 amb què viatjava va arribar a l'estació riba-rojana amb mitja hora de retard. El conseller i el seu equip van agafar el tren a Barcelona abans de dos quarts de cinc de la tarda i no van arribar a Riba-roja fins gairebé les nou de la nit. Es tracta del tren que habitualment arribava al municipi cap a les vuit, i que recentment ha vist modificat el seu horari. Malgrat això, el continua incomplint, i el trajecte s'allarga durant més de tres hores. Una anècdota que Rull va exposar durant el pregó de la Festa Major de Riba-roja, i que va arrencar més d'un somriure còmplice entre el públic, ja que els riba-rojans conviuen amb aquest mal servei des de fa anys. Un problema que des de la cartera de Territori atribueixen a un " dèficit d'inversió en les línies". El conseller fa seves les reivindicacions, considerant que "és una vergonya".Així, el titular de Territori ha apostat per una operació similar a la que s'ha fet a Lleida amb el tren de la Pobla, en què es traspassin algunes competències a la Generalitat per tal que aquesta pugui invertir i posar al dia la línia ferroviària R15.

Rull també s'ha referit a la carretera que ha d'unir el poble amb Almatret i la Granja d'Escarp, donant sortida així al pont sobre l'Ebre que no duu enlloc i que es va construir fa gairebé vint anys. En aquest sentit, ha tornat a mostrar el seu comprimís per impulsar el projecte i millorar, d'aquesta manera, les comunicacions riba-rojanes. Amb tot plegat, el conseller ha volgut mostrar les possibilitats de promoció econòmica que té el municipi si es milloren aquestes infraestructures, permetent, entre altres, que els joves puguin continuar vivint al poble. En la mateixa línia, l'alcalde Antonio Suárez ha exposat que un cop solucionades aquestes històriques reivindicacions "s'obrirà un eix generador d'oportunitats i d'economia". Pel que fa a la carretera que ha d'enllaçar amb Almatret i la Granja d'Escarp, Suárez ha explicat que entre els mesos de setembre i octubre està previst que s'enllesteixi la declaració d'impacte ambiental, després de la qual ja només faltarà redactar el projecte i buscar el finançament necessari per tal d'executar l'obra.

Rull va parlar en aquests termes durant el seu discurs com a pregoner de la Festa Major de Riba-roja. En el pregó va remarcar la importància del municipi "on l'Ebre es fa català", a la vegada que va fer un reconeixement "a la Catalunya de més enllà de l'Ebre, les quatre comarques ebrenques". A més, va convidar els riba-rojans a "continuar construint el seu futur al poble". Com a obsequi, el conseller va rebre una reproducció de l'ermita de Berrús. En el seu parlament, l'alcalde va recordar les darreres millores que s'han fet al poble, amb la restauració de la Garita, les obres del carrer Sequer i la plaça del Forn de la Vila o els nous miradors sobre l'Ebre inaugurats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el mateix conseller Rull. De cara al futur més immediat, va parlar de la nova pista de la Societat, del projecte de la llar d'infants o del cementiri. En el transcurs de l'acte del pregó, que va encetar sis dies plens d'activitat, també es van proclamar les noves Pubilles i els nous Hereus, que representaran el jovent del poble durant el proper any. Entre els actes els actes programats fins el proper diumenge dia 28 destaquen la processó del Pa Beneït, la 66a Cursa Pedestre, el Ball de Coques, la Festa del Riu o la Nit de Foc. També hi haurà bicicletada, guerra de globus d’aigua, la 5a edició del Menja’t Riba-roja, jocs infantils, havaneres o l’actuació del grup ebrenc Xeic!.