Les Terres de l’Ebre poden quedar al marge dels fluxos viaris si no es construeix el tram de l’autovia A7 entre la Jana i l’Ametlla de Mar i si no es desdobla l’Eix de l’Ebre. Aquesta és l’alerta de la Cambra de Comerç de Tortosa just el dia després que Mariano Rajoy haja anunciat l’inici de les obres del nou tram de l'autovia A7 al nord del Castelló, sense connexió amb el sud de Catalunya.

Després de l’estiu el govern espanyol començarà a construir l’autovia A7 que unirà per l’interior Castelló i la Jana, Baix Maestrat. Una infraestructura que es quedarà a només 10 quilòmetres de Catalunya. Per això l'ens cameral demana a Madrid que faci arribar la infraestructura fins a la Sénia i connecti amb el tram acabat a l'Hospitalet de l'Infant. També demana a la Generalitat i als representants de les Terres de l'Ebre que acordin i consensuin un traçat de l’A7 pel territori. La Cambra de Comerç demana que l’autovia connecti amb l’Eix de l’Ebre, una infrastructural central que també s’hauria de desdoblar per connectar el territori amb l’Aragó. L’ampliació de l’Eix de l’Ebre és clau, perquè mentre no hi ha millores a les carreteres de l'Ebre, el govern espanyol està treballant a la N-232, entre Alcanyís i Morella i Terol, per connectar l'interior de l'Aragó amb la costa valenciana.