Els treballadors d'Agrofruit Export, la principal exportadora de cítrics de Catalunya, ubicada al polígon Baix Ebre de Tortosa, han desconvocat la vaga indefinida que van anunciar a partir del 25 de gener. L'empresa es compromet a pagar quinzenalment els treballadors i quan acabi la campanya seguiran cobrant fins que percebin els dos mesos de sou que se'ls deuen.

ACN|

El comitè d'empresa, representat majoritàriament per la UGT, ha pactat, en un acte de conciliació aquest dijous, que al començament de la propera campanya, cap a la tardor, es pactaran noves condicions de treball i de pagament dels sous i també que els treballadors deixaran de fer la mitja hora diària de treball no remunerat que assumien per complir amb el pla de viabilitat que té l'empresa, després de superar fa poc més de dos anys un concurs de creditors.