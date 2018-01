El govern català va anunciar ara fa quatre mesos que a partir de l’1 de gener del 2018 els camions deixarien de circular per la N-340 al seu pas per les Terres de l’Ebre, que es bonificaria el seu pas per l’AP-7 i que els turismes podrien utilitzar gratuïtament aquesta autopista entre Alcanar i Vilafranca del Penedès. No només no ha passat res de tot això, sinó que des del primer dia de l’any el que cal pagar als peatges de l’AP-7 ha augmentat gairebé un 2%. Això implica augments d’entre 25 i 35 cèntims per anar de l’Ebre a Barcelona en turisme.

El peatge de la sortida a Amposta, per exemple, passa de costar 18,10 euros, a costar-ne 18,45. Malgrat la manca de solucions, diferents sectors socials segueixen demanant la gratuïtat de l’AP-7.

On els preus no han variat tot i l’inici del nou any ha estat en el transport ferroviari. Els preus es congelen en els rodalies de Catalunya. El Govern ha decidit pujar les tarifes en un 2% en els rodalies de Barcelona però mantenir-les iguals que l’any anterior a la resta del país. Així, un bitllet senzill entre Barcelona i Tortosa segueix costant 13,5 euros.

Pel que fa al transport per carretera, la companyia Hife també congela preus amb el nou any i manté tarifes com els vuit euros i mig, amb abonament, per anar a Barcelona des de qualsevol punt de les Terres de l’Ebre.