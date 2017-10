El projecte DestiMED impulsa el turisme sostenible en espais naturals arreu d’Europa. Empreses locals dissenyen un paquet turístic que estarà en fase de proves.

El delta de l’Ebre és un dels 13 espais naturals de la conca del Mediterrani escollits formar part d’una xarxa de destinacions turístiques sostenibles. El projecte DestiMED, on també hi ha indrets com Menorca o la Camarga francesa, té l’objectiu d’impulsar un canvi en el model turístic d’aquestes zones d’alt valor mediambiental per tal de conservar-les. Arreu d’aquestes zones s’estan confeccionant paquets d’ecoturisme. De moment seran proves pilot que, fins 2019, hauran de passar filtres de qualitat i que es sotmetran a un anàlisi de l’impacte que deixen els turistes sobre el medi ambient.

“El Mediterrani és un punt calent de biodiversitat, amenaçat pel turisme massiu”, adverteix Carla Danelutti, una de les coordinadores del projecte. “La conservació sense desenvolupament sostenible és molt difícil d’assolir”, afegeix.

Per la seva condició de Reserva de la Biosfera, les Terres de l’Ebre era una zona ideal per acollir el projecte DestiMED. El coordinador tècnic de la Reserva, Josep Aragonés, ha apuntat que compleix els objectius marcats per la UNESCO de “conservar els valors naturals i patrimonials i desenvolupar social i econòmicament les comunitats locals”.

Un grup de 10 empreses del Montsià ja han dissenyat una ruta turística molt ambiciosa que s’anomena ’Els colors de la vida salvatge al Delta de l’ebre’. L’epicentre estarà a Sant Jaume d’Enveja que segons el seu alcalde, Joan Castor, necessita “desenvolupar més el sector turístic”.

La Unió Internacional de Conservació per a la Natura coordina aquest projecte que està finançat amb 2,5 milions d’euros de fons europeus per la cooperació entre regions.

Quatre dies per gaudir dels colors del delta

L’agència Nòmada Viatges ha coordinat el paquet turístic ’Els colors de la vida salvatge al Delta de l’ebre’. En 4 dies i 3 nits es conjuguen tots els grans atractius de la zona: el riu Ebre, l’ornitologia, el cicloturisme, les tradicions, el cultiu de l’arròs, la gastronomia... L’oferta està dirigida a grups reduïts de turistes, sobretot anglosaxons, i es durà a terme en temporada baixa. El gerent de Nòmada Viatges, Ramon Vidal, destaca que a diferència d’altres “aquest producte està dissenyat des del propi territori”.