Aquest cap de setmana Xerta va esdevenir la capital de la taronja de les Terres de l’Ebre. La plaça major d’aquesta població agrícola va acollir la setena edició de la Fira del Cítric, un aparador per donar a conèixer les taronges i altres cítrics, així com tota la gamma de productes artesanals que s’elaboren amb aquestes fruites.

La nova ubicació de la fira, que enguany ha tingut com escenari la plaça major, ha estat molt ben acollida, tant per visitant com pels paradistes. "El poble hi ha respost i la gent que ens ha vingut a visitar també" va apuntar l'alcalde de Xerta, Roger Avinyó.

La fira també va servir per denunciar les mancances que té el sector citrícola a les Terres de l'Ebre. "El problema, més que la producció, és el preu en què està avui el cítric. Està molt malament i tenim una competència brutal dels preus de l'Àfrica" va lamentar el regidor promoció econòmica i turisme, Rubén Alegria.