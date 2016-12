Un total de 15 projectes empresarials del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre van ser reconeguts en la quarta edició dels Premis Emprèn, un certamen que la Diputació de Tarragona convoca anualment per fomentar l'esperit emprenedor i la innovació i promoure l'economia del territori amb la creació de noves empreses.

Mediterranean Sake, elaboració de sake japonès a partir d'arròs del Delta de l'Ebre; Prokey Drinks, una beguda probiòtica a base de kèfir d'aigua; Ebredrone, una empresa especialitzada en drons, de Tortosa; Estudi Nua SCP, d'arquitectura i disseny, i EP!, una empresa de gestió de projectes i formacions en temes socials i de salut, són els guanyadors de l'edició d'enguany dels premis. A més, deu projectes més d'arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han obtingut un reconeixement.

Mediterranean Sake

En la categoria de turisme, cultura i experiències, el guanyador va ser el projecte de Mediterranean Sake Kenso, de l’Ampolla. L’equip format per Humbert Conti Martí, Meritxell Jardí Llambrich; elaborasake japonès amb arròs ecològic del Delta de l'Ebre. També inclouen visites a la masia on s'elabora el producte, per a donar a conèixer explicant el funcionament de l'ecosistema deltaic.

El reconeixement en aquesta categoria va ser per Identitat Extra Virgin Olive Oil, d’Horta de Sant Joan. Està especialitzat en la producció i comercialització d'oli d'oliva obtingut en finques familiars. També fan difusió dels beneficis del producte i donen a conèixer un territori amb gran valor paisatgístic i monumental.

Ebredrone

En la categoria de Tecnologia i Innovació, l’empresa tortosina Ebredrone va ser la guanyadora. És una empresa especialitzada en la utilització de drons en diferents sectors. L’empresa es divideix en 4 branques: Agricultura de precisió, Audiovisuals, Indústria i Topografia. En segona fase volen vendre i fer el manteniment de drons. L’equip està format per Aleix Figueres Simó, Pau Jornet Meix i Lluís Matamoros Fabregat.

Un dels reconeixements d’aquesta categoria va ser per Terraltop, empresa de serveis topogràfics amb dron d’Horta de Sant Joan. És una empresa de topografia que ofereix la realització d’aixecaments topogràfics amb drons. També realitzen treballs d’audiovisuals per inspecció d’infraestructures, enregistrament d’esdeveniments i promocions publicitàries. Els impulsor són Miguel Ángel Martín Cuello i Jordi Martín Cuello.

En aquesta edició, les categories es van redefinir amb l'objectiu d'adaptar-les als nous temps i arribar al màxim d'àmbits i sectors. Dels 55 projectes presentats en l'edició d'enguany, gairebé la meitat ho han fet en la categoria de Turisme, cultura i experiències (23), seguida de Tecnologia i innovació (11), Economia social (9), Eficiència energètica i sostenibilitat (7) i Salut i esport (5). Pel que fa a l'àmbit territorial dels projectes, 38 són del Camp de Tarragona i 17 de les Terres de l'Ebre.

Jornades de capacitació i acompanyament

Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d’actuacions que des de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de la Diputació de Tarragona es duen a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb l’objectiu de millorar les competències dels participants, durant els mesos previs als Premis es duen a terme diverses jornades de capacitació especialitzades. La dotació total dels Premis Emprèn és de 35.000 euros.

La Diputació també acompanya tots els projectes durant el seu procés evolutiu, oferint-los assessorament en l’elaboració del pla d’empresa, així com accions específiques per a la consolidació i les segones oportunitats empresarials. També coorganitza el Fòrum d’inversió CAT SUD, que enguany es va celebrar el mes de novembre, per tal de buscar fonts de finançament. A més, el proper 20 de desembre tindrà lloc un Business networking en què persones emprenedores podran establir sinergies i tindran l’oportunitat de mostrar els seus serveis i productes. A més, en aquest espai de trobada, podran compartir l’experiència de Carlos Duran, un dels fundadors d’Hoy-voy, una autoscola de baix cost, flexible, divertida i innovadora.