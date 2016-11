Per desè trimestre consecutiu ha crescut l'ocupació al territori, tot i que a un ritme més lent que a la resta de Catalunya, i comparativament també ha crescut una mica menys que el trimestre anterior.

Així, el creixement en termes relatius a les Terres de l'Ebre ha estat d'un 2,3%, 0,2 punts menys que el segon trimestre d'aquest mateix any. "Això fa que s'eixampli més la diferència amb la resta de Catalunya, que sí que ha mantingut el mateix creixement del trimestre anterior", apunta Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional (CELIR). En xifres absolutes, el nombre total d'afiliats a la Seguretat Social al tercer trimestre del 2016 a les Terres de l'Ebre ha augmentat en 1.081 afiliats respecte al trimestre anterior i suposa un total de 48.247.

Pel que fa als sectors, tots exhibeixen creixements positius en l'ocupació. I, igual com en el trimestre anterior, cal destacar la recuperació de la construcció que ha crescut un 2,9% i el creixement del sector primari que experimenta les millors xifres des de l'inici de la seua recuperació a finals del 2014. Per contra, tant els serveis com la indústria, tot i mostrar valors positius han registrat una davallada respecte al trimestre anterior.

Per comarques, el creixement interanual de l'afiliació ha augmentat a tres de les quatre comarques. Destaca el creixement del Montsià amb un valor del 4,0%, seguit del Baix Ebre amb un 2,5% i de la Terra Alta amb l'1,3%. En canvi, la Ribera d'Ebre ha estat la única comarca amb un valor negatiu -1 punts percentuals. Per municipis el creixement de l'ocupació ve liderat pel Perelló, Sant Carles de la Ràpita, mentre que Flix i Roquetes són els que més afiliats perden.

Nova davallada rècord de l'atur

L'atur ha continuat accelerant la seva caiguda, fins a l'11,4%, valor molt proper al rècord històric de 12,2 punts percentuals que es va registrar l'últim trimestre del 2015.El nombre total d'aturats a la demarcació s'ha situat en 11.567, és a dir, 1.487 menys que en el tercer trimestre del 2015, i 344 menys que el segon trimestre del 2016. Seguint amb la línia del trimestre anterior, per grans sectors de treball, el sector amb més aturats és el de serveis, amb un 57,48% del total, però també el sector que més ha contribuït a la caiguda de l'atur amb un 4,8%. El segueix el sector de la construcció amb una caiguda del 26,7%, i el de la indústria. Una dada positiva és que el col·lectiu d'aturats de llarga durada és el que ha experimentat una major davallada.

Els contractes laborals formalitzats a les Terres de l'Ebre el tercer trimestre del 2016 han estat 4.581, dels quals 343 són indefinits i 4.238 són temporals. En relació al mateix període el 2015, s'han signat 265 contractes més, augmentant el nombre d'indefinits en 80, una xifra prou positiva. També ha augmentat considerablement el nombre de contractes temporals, 185 més. Per contra, no deixa de ser preocupant el notable creixement de contractes de menys de tres mesos per cinquè trimestre consecutiu: en relació al mateix període del 2015, se n'han formalitzat 342 més.

El Butlletí d'Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l'Ebre del tercer trimestre del 2016 s'ha presentat aquest matí en un acte a la sala Emili Vives del Consell Comarcal del Montsià, en el qual hi ha assistit la directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Rosa Peig; la presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro; i el director de la CELiR, Juan Antonio Duro.