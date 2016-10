Organitzada pel Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV i la Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre, aquesta jornada ha servit per donar una visió més local de la desigualtat.

“Ens sembla interessant poder aportar coneixement i reflexió al voltant de temes com la desigualtat o l’exclusió”, ha manifestat, Xavier Farré, sotsdirector del campus Terres de l’Ebre i professor del Departament d’Economia de la URV. Així en l’acte hi ha intervingut Agustí Castell, director de Càritas Diocesana a Tortosa que el 2015 més d’11.200 persones van acudir a buscar ajuda a algun dels 33 punts d’acollida que Càritas té a la diòcesi, i que d’aquests 2.000 són persones en situació precària i en exclusió social. I Josep Casadó, secretari de CCOO a les Terres de l’Ebre que ha reclamat un canvi en el model productiu del territori. “Amb el model actual no hi ha llocs de treball per a la gent formada i això ha de començar a canviar”, ha apuntat Casadó.

“La desigualtat no és dolenta només des d’un punt de vista ètic sinó que també pot perjudicar el desenvolupament econòmic d’una societat o d’un estat”, ho ha dit aquest matí Carlos Gradín Lago, Catedràtic del Departament d’Economia Aplicada, de la Universitat de Vigo, durant la XIX Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre celebrada al campus Terres de l’Ebre. Una afirmació que la pròpia Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) ha anat incorporant últimament als seus arguments.

Gradín ha pronunciat una conferència sobre per què és tan elevada la desigualtat a l’Estat espanyol en la qual ha constatat que estem entre els països amb una desigualtat més elevada d’Europa, segons l’Índex de Gini, una desigualtat que s’ha accentuat amb la crisi però que ja existia durant els anys de bonança econòmica, “perquè la creació d’ocupació no va anar acompanyada de polítiques de redistribució fiscal, és a dir que les rendes més altes paguessin més impostos”. Els motius d’aquesta desigualtat Gradín ho atribueix al fet que hi hagi una massa social important amb rendes molt baixes i una classe mitjana molt reduïda. La causa principal són les polítiques fiscals no redistributives i el fet que el gruix de les prestacions socials siguin en concepte de desocupació o jubilació i que per contra no es contemplin altres tipus d’ajudes universals a les famílies que sí s’apliquen en d’altres països europeus.

Durant l’acte també hi hagut una connexió en directe via skype amb Marina Vidal de Creu Roja Internacional, que actualment està al camp de refugiats de Ritsona a Grècia. Vidal ha animat als estudiants a buscar sortides laborals que puguin contribuir a reduir la desigualtat que hi ha al món.