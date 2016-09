Una estimació del PIB turístic situa la Terra Alta al capdavant entre les quatre comarques de l'Ebre. Són conclusions de la càtedra d'economia de la URV que lidera Juan Antonio Duro.

En els darrers 5 anys la Terra Alta, en termes de renda disponible, és la comarca que més millora segons l'IDESCAT. 'El PIB per càpita a la comarca és molt inferior a la resta però no ho és per renda'.

La Terra Alta millora gràcies al sector vitivinícola i l'enoturisme. Dues apostes que, actualment, ja són els dos motors econòmics de la zona. Segons el catedràtic en economia de la URV el futur del sector del vi a la comarca passa pel desenvolupament de nous mecanismes de comercialització amb una aposta pels mercats internacionals.

El fenòmen de l'enoturisme és l'altra oportunitat que no es pot deixar escapar. Segons Juan Antonio Duro, aquesta nova modalitat d'explotació turística es pot convertir en l'altre motor econòmic de la comarca. Un motor que ha de sumar-se a les partides pressupostàries de promoció que hi destina la Generalitat a partir de la recaptació de la taxa turística.



Són declaracions de Juan Antonio Duro al programa l'Ebre al Dia de Canal Terres de l'Ebre.