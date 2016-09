Aquest dimarts s'ha presentat a Tortosa el Butlletí de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i els Terres de l'Ebre corresponent al segon trimestre del 2016. Un informe que ha estat elaborat per la Càtedra Innovació Empresa de la URV i les quatre Cambres de Comerç de la demarcació: Tortosa, Valls, Reus i Tarragona.

Les dades certifiquen una "consolidació dèbil" a la vegada que contradictòria del context econòmic. Mentre que l'ocupació ha augmentat en xifres intertrimestrals ha baixat respecte a l'any passat. Hi ha més nous contractes però gairebé un 90% són temporals. La taxa d'atur segueix 3,5 punts per sobre de la mitjana catalana i preocupa especialment el nombre de dones sense feina. Els preus i la demanda interna es mantenen fet que suposa un fre per a les exportacions. D'altra banda, tot i que les empreses treballen més, el dinamisme inversor i l'acceptació de risc s'ha aturat. En canvi, creix el flux del crèdit, sobretot l'hipotecari.