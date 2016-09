La jornada tindrà lloc el pròxim 30 de setembre i comptarà amb ponents experts i de gran experiència, que exposaran casos d’èxit i de referència. També s’analitzaran les estratègies per a l’aprofitament dels polígons industrials i per a acompanyar als projectes d’activitat económica

El Consell Comarcal del Montsià, a través de Montsià Actiu, organitza el divendres 30 de setembre la segona sessió sobre Desenvolupament Local, que se centra en El foment de l’activitat econòmica: suport a l’empresa i gestió del sòl industrial i que té com a objectiu la valorització dels recursos propis per al desenvolupament del teixit productiu i la cerca de noves vies per a la millora del sòl industrial de la comarca del Montsià.

La finalitat d’aquesta jornada és la posada en comú d’experiències d’agents públics, socials i empresarials per a la reflexió i la recerca d’estratègies integrals que condueixin a una reactivació econòmica i ocupacional de la comarca. L’acte compta amb les intervencions de la Sra. Dolors Paniagua, gerent a Catalonia Trade & Investment; el Sr. Alfons Garcia, Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i el Sr. Joan Ramon Benaiges, gestor de l’empresa pública Idetsa.

La sessió s’iniciarà amb el torn de Dolors Paniagua, experta en Desenvolupament Local i Regional i programes de promoció econòmica, que intentarà donar resposta a la qüestió Com fem créixer l’activitat a partir dels recursos propis?. La ponent analitzarà quines són les claus per a l’aprofitament òptim d’un polígon industrial i exposarà els factors pels quals un territori és atractiu als ulls dels inversors: les condicions i preu del sòl, la disponibilitat de persones qualificades, la qualitat dels serveis i equipaments, l’existència d’interelacions amb altres entitats, centres de formació, empreses col·laboradores o les infraestructures disponibles de l’entorn.

La segona part de la jornada es focalitzarà en La qualitat en la gestió i la promoció de l’activitat econòmica, que desgranaran el Sr. Alfons Garcia i el Sr. Joan Ramon Benaiges, explicant la seva experiència en el cas de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, població que cerca noves estratègies empresarials davant el futur tancament de la Central Nuclear. De com fer evitar l’efecte dominó i el tancament de moltes empreses lligades a l’activitat de la central, van posar en marxa Idetsa, l’empresa municipal destinada a oferir tot els serveis orientats a l’ocupació i al desenvolupament empresarial. Avui dia aquesta localitat és un referent en la regeneració del sòl industrial i la seva gestió eficaç, en el plantejament de projectes de millora i en la dinamització econòmica de l’activitat local.

Amb aquesta sessió el Consell Comarcal del Montsià reobre el cicle de jornades sobre Desenvolupament Local, i que s’allargarà fins al desembre. Aquests actes, que intenten crear llaços i sinergies entre administracions públiques, societat civil i empresariat, se centren en quatre àrees: governança, agroalimentació i turisme, estratègies territorials i inserció sociolaboral i mercat de treball.

Montsià Actiu és un projecte de desenvolupament econòmic local impulsat en cooperació per les entitats locals de la comarca del Montsià, que són el Consell Comarcal del Montsià, els ajuntaments d’Amposta, Alcanar, Freginals, la Galera, la Sénia, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Ulldecona i l’EMD dels Muntells El projecte rep el suport i finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant el projecte “Treball a les 7 comarques”. I l’objectiu és donar suport a la dinamització econòmica comarcal per generar riquesa i llocs de treball, mitjançant la potenciació dels recursos endògens i la cooperació pública i privada per millorar les condicions de vida de la població.