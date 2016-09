El celler de Ginestar Vins i Olis Suñer, ha donat el nom de ‘Moska Negra’ a un vi que s’està comercialitzant cada cop amb més acceptació. Una producció que s’ha quintuplicat respecte a l’any passat i que ja es comercialitza arreu de les Terres de l’Ebre.

L’estesa plaga de la mosca negra, que es fa notar especialment a la comarca de la Ribera d’Ebre, ha traspassat la llera del riu Ebre.

Un celler familiar de Ginestar comercialitza la ‘Moska negra’, un vi intens, merlot 100% i ecològic, seguint procediments artesanals, des de la verema, a mà, fins la producció, a petita escala.

Un vi, segons el celler Suñer, que encén, com la picada de l’insecte. Josep Suñer de Vins i Olis Suñer, explicava com va sorgir la idea de donar-li aquest nom al vi “Estàvem per aquí que estàvem embotellant, veníem del camp i bé la mosca negra va fer la seua feina, ens va encendre. I al baixar aquí al celler que estàvem embotellant, vam adonar-nos que teníem un vi que no li havíem donat nom específic i vam ens vam preguntar: perquè no fiquem mosca negra?”. El propi Suñer argumentava que “És un nom que va arrelat al territori i també va associat una mica al tipus de vi que és, un vi bastant estructurat, intensament aromàtic, llavors va una mica lligat en aquest sentit també”.

Vist l’èxit que va tenir l’any passat quan es va estrenar la producció amb 300 ampolles, enguany Vins i Olis Suñer n’han embotellat 1.500. Comercialitzat inicialment a la Ribera d’Ebre, ara farà el salt a la resta de la demarcació i del territori ebrenc.