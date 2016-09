La setmana vinent comença la sega de la majoria de camps d'arròs del Delta de l'Ebre. El sector preveu una bona collita tant pel que fa a quantitat com a qualitat.

Els sector preveu produir unes 120.000 tones d’arròs, un 15% menys que la campanya anterior, tot i que d’una excel·lent qualitat. Les bones condicions climàtiques d’aquest estiu ha permès una maduració òptima del cereal, després de patir una primavera freda. Això es suma a les previsions d’una lleugera tendència a l’alça dels preus donada la falta de reserves d’arròs arreu de l’estat espanyol. Tot i les bones previsions de la collita, el sector ha de fer front a un encariment dels costos de producció i a la reducció dels ingressos per subvencions. Segons Hilari Curto, coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, la "lluita contra el cargol poma cada cop ens porta més perjudicis i més costos". Per tant, argumenta Curto, "si no augmenten els preus i malahuradement tenim la retallada del PDR (Pla de desenvolupament rural) és un pérdua a l'explotació considerable".



La lluita contra el cargol poma, per la qual no es rep cap ajut, costa a cada pagès 200 euros per hectàrea. Mentre que la retalla dels ajuts agroambientals que preveu el Pla de Desenvolupament rural del període 2014-2020 suposa un pèrdua d’ingressos d’1,4 milions d’euros cada any a tot el sector, més de 7 milions en els propers cinc anys. El Sindicat Unió de Pagesos ha convocat aquest divendres al matí una tractadora en protesta per les retallades al PDR. La marxa transcorrerà per la nacional 340 entre l’Aldea i Amposta.