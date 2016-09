Olives de menor calat que s’hauran de descartar per a fer oli. Aquest es el panorama que s’entreveu als cultius de les Terres de l’Ebre, si no plou en quinze dies. De fet, el sindicat Unió de pagesos ja dóna per perduda el 80% de la collita de les varietats d’oliva primerenques, com la Sevillana.

La sequera, però, també fa perillar les varietats tardanes, la collita d’ametles i la de garrofes. Un problema, el de la sequera, que ha anat en augment els darrers anys i que segons els pagesos només es pot compensar amb l’augment de l’àrea de regadiu. Per això des dels sindicats es reivindica la posada en marxa de nous canals de reg.Mentre el debat sobre els nous canals de reg no es tanca, els propers dies, la pagesia, estarà pendent del cel. Es necessiten pluges per poder salvar la temporada. La temporada de la taronja i la mandarina es pot veure afectada per producció de menor calibre i la necessitat de construir pous cada vegada més profunds, per la davallada dels nivells dels aqüífers.