La representació del 25 de desembre a l'auditori Felip Pedrell de Tortosa va esdevindre una funció especial. El ja tradicional concert del Misteri de Nadal va servir el grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries per commemorar els 25 anys de trajectòria, que tot just han complit aquest desembre. Dos dels membres originals de la primera època del grup, Xavi Borràs i Santi Martorell, es van unir per bufar les candeletes del pastís.

Els espectadors que havien acudit a veure 'El Misteri de Nadal' poc es pensaven que aquella representació tindria un component nostàlgic tan notable. Els Quicos van voler aprofitar aquest concert per compartir amb els seguidors l'aniversari pel primer quart de segle. Ho van fer amb amics que han col·laborat en les diverses produccions que han tirat endavant, i amb el retrobament de la formació primigènia: Xavi Borràs, primer Noi als inicis, va tornar a posar-se l'americana de quadres i la perruca, va fer de gall Fèlix a la divertida cançó del grup i fins i tot es va atrevir a interpretar alguns versos de rondalla. Tampoc hi va faltar Santi Martorell, el primer a interpretar Jaume Matamoros, 'nebotastre' del Noi segons recull l'imaginari de la formació. Tots plegats van bufar les candeletes del pastís que, posteriorment, van repartir entre els espectadors.

L'espectacle va acabar amb tots els membres del grup, els actuals i els originals, drets al davant del pati de butaques interpretant, com és costum, diverses jotes versades.