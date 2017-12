El 2018 serà l’any de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries ja que els músics ebrencs celebren els seus 25 anys a la carretera, en el seu cas dalt del famós renault 4L que han popularitzat en el seu imaginari. Música d’arrel interpretada per un fals cec i una divertida troupe de personatges que viuen a cavall entre la tradició i la modernitat.

Els Quicos compleixen justament avui 15 de desembre un quart de segle, data en la que un Quico el Célio i un Noi (interpretats aleshores per Arturo Gaya i Xavi Borràs) van oferir el seu primer concert en una petita taverna de Tortosa: el bar La Finestra. Dies després s’incorporava al grup Jordi Fusté creant el personatge de Lo Mut de Ferreries i amb els anys van anar ampliant la formació fins als 6 components actuals.

Els músics ebrencs han decidit no centrar l’aniversari en un acte principal sinó en una llarga gira en la que des d’aquests nadals i durant tot el 2018 visitaran totes les poblacions que vulguin compartir amb ells la celebració. La primera ocasió seran aquests properes festes, amb representacions de ‘Lo Misteri de Nadal’ a Tortosa, Reus, Barcelona, Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet de l’Infant. Passats els nadals, els Quicos oferiran per tot el país un espectacle especial que repassarà la seua trajectòria artística, que ha estat mereixedora d’11 premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Joan Amades: 13 treballs discogràfics i prop de 2000 concerts arreu de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, el Baix Aragó, el Rosselló francès i ciutats com Paris, Madrid, Brusel•les, Bilbao i Saragossa.

Els 25 anys dels Quicos també ens portaran un llibre amb totes les seues cançons: unes 120 lletres amb els acords per cantar i tocar de manera senzilla, que serà publicat a la primavera per l’editorial Cossetània.

Els músics no descarten altres activitats especials que durant l’any poden anar sorgint de manera no programada per celebrar un aniversari tan especial.

Dates de la gira de nadal

DIA 23. Vilafranca del Penedès. 19.30h. SALA 1876.

https://ebreticket.cat/esdeven iments/lo-misteri-de-nadal-de- quico-el-celio-el-noi-i-el- mut-de-ferreries/

DIA 25. Tortosa. 20h. Auditori Felip Pedrell

http://teatreauditoritortosa.c at/entrades-online/lo-misteri- de-nadal*/330/2/372/

DIA 26. Reus. 18h i 21h. Teatre Bravium.

http://www.braviumteatre.com/e vents/lo-misteri-de-nadal/

http://www.braviumteatre.com/e vents/lo-misteri-de-nadal-2/

DIA 28. Barcelona. 21.30h. CAT.

https://tradicionarius.entradi um.com/entradas/els-quicos-lo- misteri-de-nadal-bcn?sl= centre-artesa-tradicionarius

DIA 29. L’HOSPITALET DE L’INFANT. 21.30h CENTRE CULTURAL INFANT PERE.

https://ebreticket.cat/esdeven iments/lo-misteri-de-nadal- hospitalet/

Discografia

-Es cantava i es canta. Tram. Barcelona-1994.

-Si no fos. Tram. Barcelona-1996.

-Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (llibre i CD). Columna-Tresmall 1998.

-Mira bé el que et dic!. GMI Disc-medi. Barcelona 1999.

-Vinguen quan vulguen!. Discmedi-Blau. Barcelona 2001.

-Lo Misteri de Nadal. Discmedi-Blau. Barcelona 2002.

-No es pot viure!. Discmedi. Barcelona 2004.

-Oco! Discmedi. Barcelona 2008.

-La batalla de la memòria. BSO. Discmedi. Barcelona 2009.

-La Taverna di Enrico. CD+DVD+Llibre. Cossetània / Discmedi. Valls-Barcelona 2011.

-La Barraca. Quicos + Pep Gimeno 'Botifarra'. Discmedi. Barcelona 2011.

-20 Anys. Discmedi. Barcelona 2013.

-No tinc diners. Discmedi. Barcelona 2017.

Premis

-Tortosí de l'any 1994 (Grup local de premsa i ràdio).

-Premi de música del programa Al pas de la tarda (1995). RNE Catalunya.

-Premi Cerverí 1997 al Fandango dels adéus. Fundació Prudenci Bertrana-CCRTV

-Popular de l'any a les Terres de l'Ebre (1997). Divendres faves tendres-Canal 21 TV

-Tortosins 97. Premi per votació popular de La Veu del Baix Ebre.

-Premi Enderrock 1998 al Millor grup de l'any (Folk / Noves músiques)

-Premi Altaveu 1999 a la millor trajectoria musical.

-Menció Mercat de música Viva de Vic (1999 i 2000) al Millor grup de Folk.

-Premi Ajuntament de Roquetes 2000 per la trajectòria professional.

-Premi Jaume I a la Franja. Fraga, desembre de 2000.

-Premi Enderrock 2002 al millor disc folk/noves músiques (Vingue quan vulguen!).

-Premi Enderrock 2004 al millor artista folk/noves músiques.

-Premi Enderrock 2004 a la millor cançó folk/noves músiques (Pregunteu-li a l'olivera).

-Premi Enderrock 2009 al millor artista folk/noves músiques.

-Premi Enderrock 2009 al millor disc folk/noves músiques (Oco!)

-Premi Enderrock 2009 a la millor cançó folk/noves músiques (Oco!)

-Premi Enderrock 2012 al millor artista artista folk/noves músiques (La Barraca).

-Premi Enderrock 2012 al millor disc folk/noves músiques (La Barraca).

-Premi Enderrock 2012 millor cançó folk/noves músiques (Havanera de canyes i fang).

-Premi Joan Amades 2013. Trajectòria artística i de recuperació de la Cultura Popular.

-Premi Enderrock 2014 a la millor cançó folk/noves músiques (Sóc d'allà baix).

-Premi Cultura 2014 a la millor projecció del territori. Ajuntament de Deltebre.

-Premi Nacional de Cultura 2015. Govern de la Generalitat de Catalunya.