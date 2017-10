La quarta edició del Festicam ha tornat a omplir els carrers i places d’Amposta amb més d'una vintena d'espectacles i instal·lacions. La combinació d’aquestes arts escèniques és una fusió perfecta que el converteix en un festival únic al territori. La capital del Montsià esdevé un focus de referència per acollir propostes innovadores de diversos sectors artístics.

Entre els espectacles més destcats està l'estrena d'Aqbar: l'últim vals, de la companyia Oriol Escursell. És un projecte que ja va visitar Amposta durant les Jornades de les Lletres Ebrenques 2016 i que després d'un any de treball i dediferents residències artístiques s'ha estrenat en la quarta edició del festicAM. D'altra banda, també s'ha interpretat l'obra produïda per l'Escola de teatre i circ d'Amposta, en benefici de la Fundació Provocant la Pau. La Xarxa Amposta també ha estat present amb un espectacle de sala a La Lira titulat Mòbil de la Guasa Circo.

El festicAM ha posat punt final amb la trenta-sisena Trobada de Bandes de Catalunya, en la qual han participat vint-i-cinc bandes de música de diversos municipis de Catalunya, que ha aplegat 1.500 músics al parc dels Xiribecs. Aquest és un acte que es troba en el calendari d'actes commemoratius del Centenari de la Unió Filharmònica d'Amposta. L'actuació de Marabunta de Guillem Alba & The all in orchestra, ha tancat els actes d'aquesta edició.

36 Trobada de Bandes de Ctaalunya al parc dels Xiriecs d'Amposta / Cedida

Cloenda amb l'espectacle d'humor Marabunta de Guillem Alba & The all in orchestra / Cedida

Paral·lelament, divendres a la tarda, es va presentar el llibre El carrer és nostre, una obra que fa un viatge per la història recent de les arts de carrer de Catalunya i que suposa un parèntesi per pensar on són i en quin punt estan. Es tracta d'una obra impulsada per la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC), entitat que engloba als festivals d'arts de carrer de Catalunya i de la qual el festicAM hi forma part. Els autors del llibre són els periodistes Aida Pallarès i Manuel Pérez