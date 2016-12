La guanyadora de la catorzena edició del Premi de Pintura Francesc Gimeno va ser la rapitenca Ariadna Mangrané, per l'obra Mineràlia. El lliurament es va fer aquest dissabte en el marc de la inauguració de l'exposició de les catorze obres seleccionades a la Sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa.

El jurat va destacar que l’obra de Mangrané “descobreix textures, colors i belleses monstruoses sorgides d'un caos atàvic, tan remot com fascinador. El que es manifesta, reflectit en la ceguesa de la pedra, és la necessitat de la pintura, la pulsió de la reconstrucció plàstica del món, l'abismal concentració en l'acte de pintar-lo.”

Llicenciada en Belles arts per la Universitat de Barcelona, Mangrané ha cursat una beca Erasmus a la University of Art and Design (TaiK) d'Hèlsinki (Finlàndia). Actualment duu a terme el Màster en Belles Arts a Umea Academy of Fine Arts a Suècia. Ha exposat individualment dins del programa Projeccions 51 a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i a la Galeria Miquel Alzueta de la mateixa ciutat. Ha participat en exposicions col·lectives a Alemanya, Finlàndia i República Txeca.

Més d’una vuitantena de creadors d'arreu de l'Estat van presentar les seves propostes, entre les quals, el jurat del certamen, format per Joséphine Matamoros, Àlex Mitrani i Pep Montoya, van seleccionar l'obra de 14 artistes que van optar al premi. L'exposició, que pot visitar-se fins al 5 de març, presenta l'obra de tots ells: Pablo Bellot, Daniel Berdala, Svantje Bußhoff, Alberto Gil, Mercè Hernández, Èlia Llach, Jan Monclús, Ivan Morales, Óscar Padilla, Albert Pinya, Edgard Plans, Javier Pretel, Ana Sánchez i Ariadna Mangrané.

Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic. Una finestra a noves propostes formals, a l'exploració de les possibilitats expressives d'una pintura que, més enllà de trobar alternatives estètiques i tècniques, aspiri a crear nous espais de coneixement i reflexió.

Durant l’acte es va formalitzar la donació del bust de Francesc Gimeno que va entregar l'artista José Manuel Mestre Vilà "Josman" a l'Ajuntament de Tortosa. L'alcalde i Josman van signar l'acord, en virtut del qual l'escultura, realitzada en composite, quedarà dipositada al Museu de Tortosa. Mentre duri l'exposició, estarà exposada a l'entrada de la Sala Antoni Garcia.