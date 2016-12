Si t'agrada el teatre, aquest dilluns no et pots perdre la gala de referència de l'escena catalana: els Premis Butaca, els guardons que atorga el públic als millors actors, directors, professionals i espectacles de la temporada anterior.

Un any més, La Xarxa de Comunicació Local, mitjà oficial dels premis, retransmetrà en directe la cerimònia a partir de les 20.30h des del Teatre Apolo de Barcelona i que al territori es podrà veure a Canal Terres de l’Ebre i al canal 159 de Movistar+.

En acabat, un programa especial recollirà el testimoni dels guanyadors. Aquesta nit de teatre es clourà amb l'emissió de 'Tortugues', un muntatge escrit i dirigit per Clàudia Cedó, que l'any passat es va endur el Butaca al millor text teatral.

Els Butaca reconeixen, per votació popular, les millors produccions escèniques que s’han vist a Catalunya a la darrera temporada. En aquesta 22a edició, un total de 44 muntatges i 67 professionals estan nominats als premis d’enguany, que preveuen 20 categories, entre les quals hi ha el millor muntatge teatral, director, actor i actriu.

Al capdavant de la retransmissió i de l'especial hi haurà les periodistes Laura Contreras (Canal Terrassa), que presenta el programa d'arts escèniques 'Teló de fons', i Alba Martínez (TV Girona), conductora de l'espai 'Temporada Alta', dedicat a aquest festival gironí.

Les nominacions

El muntatge 'A teatro con Eduardo' (Teatre Lliure) amb set nominacions, lidera el rànquing dels espectacles més nominats. Per sota es troben 'Dansa d'agost', 'El Público', 'Molt soroll per no res' i '73 raons per deixar-te'.

Com a millor actor, estan nominats: Andreu Benito per 'Marits i mullers', Oriol Genís per 'Vespres de la Beata Verge', Lluís Homar per 'El professor Bernhardi', Ramon Madaula per 'A teatro con Eduardo' i Pol López per 'Hamlet'.

Pel que fa a les actrius, opten a millor paper protagonista: Anna Alarcón per 'Psicosis de les 4.48', Mercè Arànega per 'Neus Català, un cel de plom', Sílvia Bel per 'Maria Estuard', Miriam Iscla per 'Dona no reeducable' i Clara Segura per 'Conillet'.

El premi al millor director se'l disputen: Xavier Albertí ('El professor Bernhardi'), Lluís Pascual ('A teatro con Eduardo'), Carme Portaceli ('Només dón dones'), Àlex Rigola ('El Público'), Pau Roca ('Història') i Ferran Utzet ('Dansa d'agost').