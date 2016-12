Deltebre I. Història d’un naufragi, una exposició, produïda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, que explica la història d’un veler de transport militar de l’armada anglesa procedent d’Alacant, enfonsat a la desembocadura de l’Ebre l'estiu de 1813, durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès.

Aquest vaixell, del qual encara se’n desconeix el nom, va ser localitzat el 2008 per un pescador d’Amposta, i des d’aleshores els arqueòlegs del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) han dut a terme diverses campanyes d’excavacions subaquàtiques que han permès obtenir una informació molt valuosa sobre com era la vida a bord. De fet, les condicions de la zona en la qual va encallar, aigües arenoses amb molt poca visibilitat subaquàtica, han permès que el vaixell i la càrrega que transportava es mantinguessin pràcticament intactes durant 200 anys, i expliquen que sigui una de les poques embarcacions enfonsades a la costa catalana que no ha sigut espoliada.

L’exposició Deltebre I. Història d’un naufragi es podrà visitar al Palau Oliver de Boteller fins al 30 de juliol i un dels objectius és atraure públic dels centres educatius del territori per apropar-los a uns fets històrics que també van tenir com a escenari Tortosa i les Terres de l’Ebre.

A l’acte d’inauguració, que tindrà lloc aquest divendres al Palau Oliver de Boteller de Tortosa, hi assistirà a el director dels Serveis Territorials del departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, Ferran Bladé, el director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Josep Manuel Rueda; el responsable del CASC, Gustau Vivar; i el veí d’Amposta que va localitzar el vaixell el 2008, Carlos Somolinos.