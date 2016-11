Els territoris allunyats dels centres econòmics i de decisió, com ara de Barcelona o de València, ho tenen més complicat per a desenvolupar-se i avançar en tots els camps, però no és impossible sempre i quan treballen conjuntament: “els àmbits no centrals no ho poden fer sols, la solució passa pel treball cooperatiu”.

Aquesta és una de les màximes que ha defensat un dels ponents de la XIII Trobada d’entitats i associacions culturals de l’antiga Diòcesi de Tortosa, que s’ha celebrat aquest dissabte a la seu de l’Observatori de l’Ebre de Roquetes.

El catedràtic d’economia i director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, Juan Antonio Duro, és qui ha defensat que les Terres de l’Ebre i els territoris veïns necessiten projectes en què treballen tots junts (ajuntaments, universitats, institucions, entitats...) no sols en l’àmbit local sinó també interregional i que per això s’han de superar les dinàmiques territorials de fragmentació i de treball individual predominant des de sempre en aquesta zona. Duro ha posat dos exemples reeixits d’aquest treball cooperatiu com són la Taula del Sénia, en què interaccionen institucions a banda i banda del riu Sénia, i el Pla Estratègic territorial, en què s’han posat d’acord ajuntaments i la URV, entre altres implicats.

En una altra línia argumental, el catedràtic ha valorat que en l’àmbit cultural, en què treballen els instituts i centres d’estudi presents a la trobada: “s’ha de fer el pas de ser un actiu social a ser un actiu econòmic”. Duro ha valorat que aquestes entitats són molt actives culturalment i socialment i que també poden ser importants en l’àmbit econòmic, només cal buscar la fórmula i que s’aposti per elles, ha apuntat el catedràtic.

Un altre dels ponents de la jornada, el coordinador del ‘Projecte Patrimoni’ de la Universitat Jaume I, Àngel Portolés, també ha incidit en la necessitat d’establir col·laboracions. En aquest projecte la ciutadania, les entitats i la universitat treballen conjuntament per a valorar i salvaguardar el patrimoni cultural.

Finalment, el darrer dels ponents de la jornada, l’investigador de la URV, Agustí Agramunt, després de fer un repàs dels vincles sociohistòrics entre les comarques de l‘antiga Diòcesi de Tortosa, ha aprofundit en la necessitat de reivindicar la relació entre aquest territori: “cal reflexionar en la realitat d’aquests territoris de cruïlla, realitat que no té ni nom, perquè si ha sobreviscut malgrat tots els ‘malgrat’ és per alguna cosa”, ha apuntat.

Aquesta trobada anual, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), conjuntament amb els Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa i el Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental Graëllsia de Roquetes, busca aprofundir en cada edició en diferents aspectes d’interès per a les entitats dels territoris que conformava l’antiga Diòcesi de Tortosa.

La jornada també s’aprofita per a presentar diferents projectes liderats per centres i entitats culturals. Aquest dissabte s’ha conegut l’activitat de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre i la recerca que el grup Graëllsia està realitzant sobre els camins de transhumància des d’Occitània fins a l’Ebre. En l’apartat més lúdic, s’ha pogut veure l’espectacle Riu de maig, a càrrec del guitarrista Carlos Lupprian i la veu de Pili Cugat, visitar la biblioteca de l’Observatori i assistir al concert, Ovidi Simfònic, a càrrec de la Coral Sant Jordi i de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca, concert emmarcat en el Festival Músiques en Terres de Cruïlla.

En aquesta tretzena edició de la trobada també han col·laborat el Departament de Cultura de la Generalitat, l’Ajuntament de Roquetes, l’Observatori de l’Ebre i l’Obra Social “La Caixa”.