Més de tres-cents alumnes de quatre centres educatius de Sant Carles de la Ràpita s'han donat cita aquest matí a la plaça del Cóc del municipi per oferir el concert programat per dimarts, que es va ajornar per la pluja, per commemorar la festivitat de Santa Cecília.

Durant l'acte, el regidor d'Ensenyament Àlex Cervera ha agraït la voluntat dipositada per alumnes i professors "per haver acceptat la proposta de celebrar el concert conjuntament i celebrar el Dia de la Música d'una manera especial". L'alcalde, Josep Caparrós, ha encoratjat els assistents a "treballar en equip, com heu fet avui, per aconseguir els vostres objectius, perquè aquesta és la manera d'arribar lluny", ha afirmat.

L'acte ha estat impulsat per la regidoria d'Ensenyament i ha comptat amb la participació d'alumnes i professors de sisè de primària i de primer d'ESO dels col·legis Carles III, Horta Vella i Sagrada Família i de l'institut Els Alfacs, que s'han unit per interpretar dos cançons, 'Quan tot s'enlaira' i l'Himne de La Ràpita.