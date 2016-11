La convocatòria de la vint-i-dosena edició dels Premis Literaris Terra de Fang, organitzats per l'Ajuntament de Deltebre, ha conclòs aquesta darrera setmana amb la presentació de 118 obres que optaran a endur-se els premis en modalitat de prosa, poesia, recerca i autor local.

La tinenta d'alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez, s'ha mostrat satisfeta pel nombre d'obres presentades i ha detallat que "any rere any es consolida la participació en els premis Terra de Fang de manera que aquest certament esdevé una cita fixa per als amants de la cultura".



De les 118 obres que enguany s'han presentat a concurs, 47 corresponen a la modalitat de prosa, 51 en la modalitat de poesia i 3 en la modalitat de recerca. Entre totes aquestes modalitats, s'han presentat 4 obres d'autors locals. Els Premis Literaris estan dotats en 1.000 euros en les modalitats de prosa, poesia, recerca i en el cas del Premi Especial d'Autor Local s'atorguen 500 euros en la categoria d'adult i 200 euros en la categoria juvenil.



Paral·lelament, els Premis Terra de Fang també disposen d'una modalitat dirigida als dissenyadors per tal que presentin les seves propostes per anunciar la propera edició dels premis Terra de Fang. Enguany s'han presentat 17 cartells en una categoria guardonada amb 200 euros.



Les obres guanyadores es donaran a conèixer el proper 16 de desembre en un acte que es realitzarà al Delta Hotel. Enguany, la convidada especial serà Laura Borràs, directora de la Institució de la Institució de les Lletres Catalanes des del 2013. Borràs és especialista en teoria de la literatura i literatura comparada, així com llicenciada en Filologia Catalana (1993) i doctora en filologia romànica (1997) per la Universitat de Barcelona per la tesi Formes de la follia a l'Edat Mitjana. Estudi comparat de textos literaris i representacions iconogràfiques