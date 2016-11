L'objectiu del cicle de conferències "Castells i Fortificacions de la Ribera d'Ebre" és posar en valor aquests elements de vigilància i control del territori. Historiadors i arqueòlegs van encetar el passat 4 de novembre fins al 18 de novembre un seguit de conferències per aprofundir en el coneixements d'aquests espais.

El cicle "Castells i fortificacions de la Ribera d'Ebre" sorgeix amb la voluntat d'apropar la ciutadania, d'una forma global, al naixement i l'evolució dels castells de l'actual comarca de la Ribera d'Ebre, però també als estudis i treballs arqueològics que s'hi han desenvolupat darrerament.

El president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Joan Josep Duran, va destacar que "cicles com aquest, que es publicaran com a dossier temàtic a la Miscel·lània del CERE, la revista científica de l'entitat, poden servir de base per a l'elaboració de programes de dinamització turística comarcals".

Aquest dijous, es durà a terme una xerrada d'àmbit comarcal a càrrec de Ventura Castellvell, en què s'aprofundirà en l'existència d'un sistema de fortificacions menors (castellets i torres) lligat a les grans construccions.

Així mateix, es dedicaran quatre sessions monogràfiques als castells de les poblacions de Móra d'Ebre, Flix, Ascó i Miravet. Dimecres 9 de novembre l'historiador Joan Ramon Vinaixa parlarà de protagonisme i decadència del castell de Móra d'Ebre al s. XIX; dijous 10 de novembre el també historiador Pere Muñoz s'aproximarà als castells de Flix entre el segle XV i les guerres carlines; l'11 de novembre Josep Maria Vila, responsable de les darreres intervencions arqueològiques al castell d'Ascó, posarà en context la història del castell templer a partir dels darrers treballs arqueològics que s'hi han desenvolupat.

Finalment, divendres 18 de novembre Joan Fuguet, un dels especialistes més importants en l'arquitectura de l'ordre del temple a casa nostra, actualitzarà el coneixement que tenim sobre el castell de Miravet, uns dels més coneguts i visitats de Catalunya, posant especial atenció a les darreres intervencions arqueològiques que s'hi ha dut a terme.



La consellera comarcal de Cultura del Consell, Margarita Daura, ha posat èmfasi en "la necessitat de deixar de veure els castells com a elements que ens observen des de la llunyania, per tal d'apropar-nos-hi, explicar-los, i posar-los en valor". D'altra banda, Ferran Bladé, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, ha destacat el paper i la vitalitat d'institucions com l'ACRE i el CERE, que contribueixen a la dinamització de la comarca.

El cicle de conferències ha estat organitzat per l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE), el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), l'Ajuntament de Móra d'Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.