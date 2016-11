La població de Móra la Nova acollirà un any més la Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i recerca en el territori. Una activitat biennal organitzada per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a donar a conèixer els projectes que reben el suport d’aquesta institució, així com per a oferir un espai on debatre i intercanviar experiències sobre la realitat dels instituts i centres d’estudis.

La Jornada, que enguany arriba a la seva quarta edició, tindrà lloc els dies 11 i 12 de novembre en la sala d’actes de l’Ajuntament i en el Casal Municipal de Móra la Nova, respectivament. El primer dia serà el preludi de l’edició d’enguany i estarà dedicat a donar a conèixer publicacions relacionades amb actes directament organitzats per l’IRMU. D’una banda, es presentaran les actes de les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans que es van celebrar a Móra la Nova l’any 2014, de mans dels seus coordinadors, Joaquim Mallafré i Miquel Àngel Pradilla. També hi intervindran l’alcalde amfitrió, Francesc X. Moliné; el director dels Serveis territorials de Cultura i vicepresident primer de l’IRMU, Ferran Bladé, i el representant de la Fundació Mútua Catalana, Francesc Roig. De l’altra, el director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l’IRMU, Lluís Puig, i el president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l’IRMU, Josep Santesmases, parlaran de la publicació Oportunitats i reptes de la cultura en el context actual. Aquesta obra recull les aportacions realitzades en la IX Edició de l’Espai Despuig celebrat a Peralada el novembre del 2015.

Aquest primer dia es tancarà amb la representació de l’espectacle “De Muntaner a Llull”, a càrrec de Toni Xuclà i Judit Neddermann, al Casal de Móra la Nova. El preu de l’entrada és de 5 euros i tots els beneficis que se’n traguin seran en benefici de la secció local de Càritas.

Pel que fa al segon dia, tindrà lloc pròpiament la IV Jornada de l’IRMU, que engloba fins a quatre apartats diferents, per tal que els instituts i centres d’estudis puguin exposar les seves experiències, projectes o publicacions. La jornada començarà amb la Taula de presentació d’activitats i publicacions, amb un total de 5 presentacions, tan diverses com una jornada d’investigadors de la Guerra Civil Espanyola, a Alcanar; una revista transfronterera, “Mirmanda”, o les jornades de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Seguidament, li tocarà el torn a les Radiografies, de les quals se’n faran 5, per aprofundir en diferents temes, com ara en el Llibre Blanc del Penedès i en el del Baix Llobregat o en la nova etapa de la Trobada de centres de Lleida, la Franja Aran i Andorra. Finalment, hi haurà una Taula de presentacions de projectes, en què algunes d’aquestes entitats ja han començat a treballar, en seran 7 en total. Entre aquests projectes hi ha que parlen de la Primera Guerra Mundial a la premsa local de la ciutat de Sabadell; dels ratpenats al paratge natural de Poblet; dels anjubs com a construccions de pedra seca del paisatge agrari de secà, en territori ebrenc i de la Línia Fortificada del Cinca (1936-1937).

La Jornada es tancarà amb un Debat-Vermut per parlar sobre la realitat dels instituts i centres d’estudis, al que seguirà un dinar de germanor. Els dos dies de les Jornades es podrà visitar al vestíbul del casal moranovenc, una mostra de publicacions dels centres d’estudis, així com l’exposició “Els caminis històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès)”, produïda pel Centre d’Estudis Selvatans.

La Jornada de l’IRMU va adreçada a tota persona interessada a conèixer l’activitat dels instituts i centres d’estudis, així com a les persones, investigadors i historiadors que treballen i col·laboren amb aquestes entitats. L’entrada és totalment lliure per qui vulgui assistir com a oient. Només s’han d’adquirir entrades per al concert (5 euros) i per al dinar (22 euros). Les inscripcions es poden fer arribar a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al formulari en línia: http://www.irmu.org/projects/jornadairmu.

L'Institut Ramon Muntaner té la seva seu a Móra la Nova des d’on treballa des de fa 13 anys per i amb instituts i centres d’estudis de totes les terres de parla catalana. El principal objectiu d’aquesta institució és donar suport a la recerca i a la difusió de l'activitat que realitzen aquestes entitats, amb moltes de les quals també hi col·labora. El seu afany últim és que sigui reconeguda la gran tasca que realitzen aquestes entitats locals i comarcals per part de la societat en general.