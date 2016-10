Enguany se celebra la catorzena edició de la Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre, dedicada a les festes populars, amb un doble objectiu: repassar algunes de les festes populars més arrelades i oferir als assistents una mirada que els permeti copsar quin és el model festiu propi de les Terres de l’Ebre.

Per itinerància comarcal, tindrà lloc a Alcanar, concretament a la Cisterna del Vall, el dia 5 de novembre, a partir de les 9.30 h i fins a les 18 h; i comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcanar, la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, la Comissió de Sant Antoni d'Alcanar i Lo Rafal.

Durant la presentació que ha tingut lloc aquest matí, el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i vicepresident de l'Institut Ramon Muntaner, Ferran Bladé, ha ressaltat que amb la catorzena edició "hem complert el propòsit de tirar endavant una jornada molt singular però també molt diversa”. Així mateix, respecte a l'organització, ha volgut recalcar que "totes aquelles activitats que volen tenir un gran resultat s'han de portar a terme de manera col·laborativa" i ha destacat “la itinerància de la jornada, ja que vol donar veu a tots els territoris de les nostres comarques".

La conservadora d’etnologia del Museu de les Terres de l’Ebre, Carme Queralt, ha posat èmfasi en què "tenim un patrimoni cultural i etnològic molt singular i que es conserva molt bé, la identitat de la nostra gent s'expressa també en el món festiu”. En aquest sentit, ha puntualitzat que les jornades tenen la virtut “d'interessar tant als assistents com als especialistes que any rere any s’acosten al nostre patrimoni popular”.

Finalment, la regidora de l’Ajuntament d’Alcanar i vicepresidenta del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, Carme Navarro, ha posat l'accent en la festa de Sant Antoni que se celebra a molts municipis del territori i “que traspassa fronteres", però "en cada poble té les seves peculiaritats". En el cas d'Alcanar, s'està treballant perquè es reconegui com una “festa d'interès patrimonial per tenir una antiguitat de més de 100 anys". Precisament, aquest serà un dels temes de les comunicacions de la jornada.

La Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre està organitzada actualment per la Direcció General de Cultura Popular Associacionisme i Acció Cultural, el Museu de les Terres de l’Ebre i l’IRMU. Una jornada que se centra de manera monogràfica en algun dels molts aspectes del Patrimoni Etnològic material i immaterial del territori.

El programa de la XIV Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre

El programa de la jornada inclou una conferència marc i cinc comunicacions, una per a cadascuna de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre més una de general sobre el conjunt del territori, a més de diverses activitats complementàries, totes relacionades amb el món festiu ebrenc.

Durant el matí Jordi Bertran, filòleg, gestor cultural i autor de diversos llibres sobre el món festiu català, presentarà la conferència marc: “El model festiu de les Terres de l’Ebre”, i a continuació es desenvoluparan tres de les comunicacions: “La tradicionalitat de la festivitat de Sant Antoni d’Alcanar”, a càrrec de Cristina Reverter i Núria Balada, de la Comissió de Sant Antoni d'Alcanar; “Les festes majors tradicionals a Bot”, a càrrec d’Antoni Cortés, de l’Associació El Pedrís de la Plaça de Bot; “La festa de Sant Roc a Paüls. Un fet social complert”, a càrrec de Marc Ballester, antropòleg de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre (IPCITE).

A la tarda s’exposaran les comunicacions: “Les festes majors de Móra d’Ebre, una visió evolutiva”, a càrrec d’Alfons Argilaga, Joan Launes i Julio Monfort, de l’Associació Cultural La Riuada de Móra d’Ebre; i “Les festes populars ebrenques a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre”, a càrrec d’Ingrid Bertomeu i Maite Hernández, antropòlogues de l’IPCITE.

Al llarg del dia tindran lloc tres activitats complementàries: la projecció d’un documental inèdit del NODO realitzat el 1959, on apareixen imatges de les Festes de Sant Antoni i de les Festes Quinquennals d’Alcanar, introduït per Joan B. Beltran; la presentació de l’exposició fotogràfica “La festa a les Terres de l’Ebre. Una mirada creativa i contemporània” per la seva autora, la fotògrafa Roser Arques, i la interpretació de la tradicional Despertada en honor a Sant Antoni per la Rondalla Verge del Remei i del Cor Iúbilo.