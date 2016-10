El Terres Catalunya International Eco & Toruism Film Festival serà el primer certamen de la seva categoria a Catalunya i l'estat espanyol i neix amb el partenariat d'ART&TUR, Festival Internacional de Cinema Turístic de Portugal, que enguany ha celebrat la seva IX edició.

El nou certamen està organitzat per l'empresa ebrenca Filmsnòmades i compta amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa, l'Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Tarragona. La iniciativa té també el suport d'empreses turístiques de les Terres de l'Ebre com SB Hotels o VillaRetiroGroup. A més, ART&TUR és l'únic festival de la península Ibèrica membre del CIFFT, International Committee of Tourism Film Festivals i tindrà lloc entre el 31 de maig i el 3 de juny de 2016 a Tortosa i les projeccions de les pel·lícules seleccionades tindran lloc a l'Auditori Felip Pedrell i seran obertes al públic.

El representant de l'empresa FilmsnòmadesSantiValldepérez ha destacat que estudis recents indiquen que un de cada 5 turistes viatja atret per les pel·lícules, les sèries o els espots de publicitat que ha consumit. Les característiques de les Terres de l'Ebre com a destinació turística "les converteixen en un escenari ideal per reflexionar sobre les tendències més destacades i innovadores pel que fa a la comunicació al voltant del turisme natural i familiar", ha afegit.



El Terres Catalunya comptarà amb tres modalitats. La comunicació turística, destinada a produccions audiovisuals de promoció turística; els documentals, dedicats a l'exploració de la realitat i la promoció de l'experiència del viatge, posant especial èmfasi en el respecte pel medi ambient i la comunicació corporativa, dedicada a les peces comunicatives sorgides d'organitzacions que tracten temàtiques relacionades amb el desenvolupament sostenible.



Paral·lelament al festival se celebrarà terres LAB, Simposi Internacional de Destinació Turística i Audiovisual. Aquesta plataforma neix amb l'objectiu d'exposar i dialogar al voltant de les tendències més innovadores en la comunicació de l'experiència turística. El simposi, que compta amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i el Campus Terres de l'Ebre de la URV, estarà dirigit pel professor de la UB Jordi Tresserras.