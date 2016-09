Més de trenta bandes es donaran cita aquest dissabte a Deltebre, en el marc de XXXV Trobada de Bandes de Catalunya. Un esdeveniment que reunirà més de 1400 músics de més de 30 bandes d'arreu del país. La jornada compta amb l'organització de l'Ajuntament de Deltebre, de la Federació Catalana de Societats Musicals i la Societat Musical Espiga d'Or.

A partir de les 12 del migdia, es faran un seguit de concerts populars de vermut a 6 llocs diferents del municipi: al bar Lo Mirador, a la Plaça de l'Església de Jesús i Maria, al restaurant Garriga, a la Plaça del Mercat de La Cava, al restaurant Nicanor i a la Plaça del Barracot. D'aquesta manera, intervindran 12 bandes de música amb uns 480 músics que tocaran simultàniament a cadascun dels llocs. A la tarda, a partir de les 16.30 hores, s'iniciaran diverses cercaviles des de set indrets diferents del municipi, en què les bandes seguiran recorreguts diferents i es trobaran a l'Ajuntament on es farà l'entrega de distintius (corbatins) i s'obsequiarà cada entitat participant amb un record. Per acabar, un grup de bandes interpretaran "Dies de festa" i, com a cloenda, els 1.400 músics participants interpretaran "Lo carrilet de la Cava", peça del cantautor fill de Deltebre Josep Bo, "José del Sifonero", sota la direcció de Xavier Lerín, director de l'Espiga d'Or de Deltebre.

La tinenta d'alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez, ha manifestat que "estem davant d'una oportunitat especial de gaudir d'un espectacle cultural únic que es realitzarà en diferents llocs del municipi per tal que tothom pugui gaudir d'aquesta trobada".

Cal destacar que les 30 bandes de tot Catalunya provenen de les comarques de la Selva (Blanes), el Vallès Occidental (Terrassa), el Barcelonès (Barcelona (3)), el Segrià (Lleida), el Baix Penedès (El Vendrell), el Tarragonès (Tarragona), la Ribera d'Ebre (Benissanet i Ginestar), el Baix Ebre (l'Aldea, l'Ametlla de Mar, Camarles, Deltebre, el Perelló i Roquetes) i el Montsià (Alcanar (2), Amposta (2), la Galera, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia i Ulldecona), a més de la convidada del Baix Maestrat (Rossell).