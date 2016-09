Per segon any consecutiu, Móra d'Ebre acull, a la sala Julio Antonio, l'exposició del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015. La conscienciació per reciclar i reutilitzar materials que utilitzem és un dels objectius de la mostra.

Cadires de rodes fetes amb seients de terrasses de bar; horts urbans en recipients de plàstic reutilitzats o lluminàries de baix consum que adapten materials de rebuig. Són alguns dels elements que s'han pogut veure a l'exposició del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015, a la sala d'exposicions Julio Antonio, de Móra d'Ebre.



A la mostra els visitants poden veure les peces que es van presentar al concurs organitzat pel departament de Territori i Sostenibilitat, que té com a objectiu fomentar un millor ús en l'àmbit domèstic.



RaúlOlivan, regidor de Medi Ambient de Móra la Nova va detallar que "el que s'intenta és generar una mica de consciència amb el tema del reciclatge, ja que en els últims trenta anys s'ha duplicat la quantitat de residus que generem". Amb l'exposició esperen que sigui un exercici de conscienciació

"Així que tots en petites accions i hàbits diaris hauríem de formar part del món del reciclatge"



Premi Catalunya d'Ecodisseny



L'any 2015 va tindre lloc la primera edició del Premi Catalunya d'Ecodisseny, que coneix productes, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes, que estiguin dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida.



En l'edició de l'any 2015, la convocatòria va rebre 194 candidatures (149 de Catalunya i 45 procedents de la resta de països euromediterranis). D'aquestes, cinquanta-sis van ser escollides per passar a la segona fase. Finalment el 29 d'octubre de 2015 va tindre lloc la cerimònia oficial de lliurament del Premi, en la qual es van donar a conèixer els guanyadors així com les mencions que va atorgar el Jurat als finalistes més destacats.



Es tracta d'una evolució del Premi Disseny per al Reciclatge que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) convocava des de l'any 2001, amb un abast més ampli per integrar tots els aspectes que intervenen en la sostenibilitat dels productes, com l'estalvi de recursos, el disseny de nous models de consum, o l'optimització del fi de vida, propis de la Direcció General de Qualitat Ambiental.



El nou Premi reconeix productes, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes, que estiguin dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida.