L'artista tortosí mostrarà la seva darrera col·lecció al Taller d'Art Cinta Dalmau de Tortosa fins al 8 d'octubre.

"Qui ombra parla" és el títol de la darrera exposició del artista plàstic i professor de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, Leonardo Escoda. Des del passat 2 de setembre i fins al 8 d'octubre, Escoda mostrarà al públic la seva obra que barreja diferents arts com el grabat, el dibuix o la pintura amb la poesia. De fet, "Qui ombra parla" és una de els frases del poeta d'origen romanès Paul Celan, considerat per la crítica com el líric en alemany més important de la postguerra.

Escoda ha realitzat 16 peces que s'adapten a l'espai, el Taller d’Art Cinta Dalmau de Tortosa, precisament la propietària d'aquesta galeria va ser alumna seva a l'Escola d'Art. "Qui ombra parla" és una col·lecció madura i relaxada que reflecteix el moment que viu l'artista als seus 60 anys, una obra més reposada i treballada amb molta dedicació i anys.