En portada

La XIV Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre va tenir lloc aquest cap de setmana a la Cisterna del Vall d’Alcanar. Enguany estava dedicada a les festes populars, amb un doble objectiu, repassar algunes de les festes més arrelades de les Terres de l’Ebre i ficar a l’abast dels especialistes i la gent interessada les diferents recerques sobre el model festiu propide les Terres de l’Ebre.

Al llarg del dia prop d’un centenar de persones es van acostar a les instal·lacions de la Cisterna per assistir a les diferents activitats, l’organització considera que “hi ha hagut molta assistència de públic”. Durant la presentació, Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, va destacar que "en el món festiu ebrenc tenim un patrimoni cultural i etnològic molt ric i singular i que, a més, es conserva molt bé”. Ferran Bladé, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i vicepresident de l'Institut Ramon Muntaner, es va mostrar satisfet per “reconèixer entre el públic persones i entitats d’arreu del territori”, però també per la participació “d’especialistes reconeguts que es volen acostar al nostre patrimoni popular per oferir-nos una mirada molt interessant".

Un programa divers

En la conferència marc, Jordi Bertran, filòleg i gestor cultural, va explicar que el model festiu ebrenc és molt divers, així com “absolutament participat, molt singular al Principat però ben aparentat amb altres regions de la Mediterrània”, tot i que “no compta amb cap element que el govern de la Generalitat hagi agafat com a símbol nacional”. En aquest sentit, va recalcar que el patrimoni etnològic ebrenc té moltes oportunitats de rebre aquest reconeixement a través del món de la música i de les festes de bous.

Les canareves Cristina Reverter i Núria Balada van donar a conèixer les singularitats i orígens de la festivitat de Sant Antoni al municipi d’Alcanar i el seu desenvolupament al llarg dels últims segles. Així mateix, van presentar un document de l’any 1.873 que ja citava la festa, per la qual cosa volen inscriure aquesta celebració al catàleg de l’inventari festiu de Catalunya i, posteriorment, declarar la festivitat com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya, per ressaltar l’antiguitat de les festes catalanes.

Durant el matí es van presentar dues comunicacions més, “Les festes majors tradicionals a Bot”, a càrrec d’Antoni Cortés, de l’Associació El Pedrís de la Plaça de Bot i “La festa de Sant Roc a Paüls. Un fet social complert”, a càrrec de Marc Ballester, antropòleg de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre (IPCITE).

A la tarda es van exposar les últimes comunicacions, “Les festes majors de Móra d’Ebre, una visió evolutiva”, a càrrec Joan Launes, de l’Associació Cultural La Riuada de Móra d’Ebre; i “Les festes populars ebrenques a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre”, a càrrec d’Ingrid Bertomeu i Maite Hernández, antropòlogues de l’IPCITE.

Al llarg del dia van tenir lloc tres activitats complementàries: la projecció d’un documental inèdit del NODO realitzat el 1.949, on apareixen imatges de les Festes de Sant Antoni i de les Festes Quinquennals d’Alcanar, introduït per Joan B. Beltran; la presentació de l’exposició fotogràfica “La festa a les Terres de l’Ebre. Una mirada creativa i contemporània” per la seva autora, la fotògrafa Roser Arques, i la interpretació de la tradicional Despertada en honor a Sant Antoni per membres de la Rondalla Verge del Remei i del Cor Iúbilo. Aquesta darrera actuació es va acompanyar d’una xocolatada popular preparada pels veïns i veïnes del carrer Sant Antoni i va resultar molt emotiva, tant per a la gent d’Alcanar com per als assistents que desconeixen aquesta tradició.

En l’acte de cloenda, Carme Navarro, regidora de l’Ajuntament d’Alcanar i vicepresidenta del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, va posar èmfasi en l’alta qualitat de totes les comunicacions, “ens han semblat molt interessants, segur que ens animarem a visitar les diferents festes que ens han presentat els pobles veïns”. Per la seva banda, M. Carme Queralt, conservadora d’etnologia del Museu de les Terres de l’Ebre, va reafirmar que “hi ha molta gent tant dintre com fora del territori interessada per la nostra cultura popular i patrimoni etnològic”, així mateix, va concloure que “ha estat un dia molt profitós, la gent ha participat molt activament al llarg de la jornada”, i va convidar tothom a assistir a la XV Jornada, que tindrà lloc, per itinerància anual, a la Ribera d’Ebre.

La Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre actualment està organitzada per la Direcció General de Cultura Popular Associacionisme i Acció Cultural, el Museu de les Terres de l’Ebre i l’Institut Ramon Muntaner; i enguany ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcanar, la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, la Comissió de Sant Antoni d'Alcanar i Lo Rafal.