En portada

L'Ajuntament d'Ascó ha engegat un Procés Participatiu per copsar l'opinió dels veïns i les veïnes d'Ascó respecte el futur Complex Ascó, el nou equipament lúdic i esportiu que ha de posar en valor tot el potencial del poble i de la resta d'equipaments.

Aquest estudi-avantprojecte contempla un aparcament per a uns 70 vehicles, un hotel amb 30 habitacions, un auditori amb un aforament d'unes 160 localitats, un restaurant amb una cabuda per a 200 persones, 2 pistes de pàdel, un gimnàs, una sala multi usos i un spa.



El punt de partida del Procés Participatiu va ser aquest dimecres quan es va fer la primera sessió i on es va presentar un estudi-avantprojecte fet a partir d'una previsió de les mancances que té Ascó en aquest aspecte. L'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, va ressaltar durant la seva intervenció que el Complex Ascó haurà de ser sostenible i autosuficient. També va assegurar que s'ha pensat en un equipament que doni més qualitat de vida als ciutadans i que ajudi a la dinamització econòmica d'Ascó.



Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Salvador Florido, va posar èmfasi en el fet que el nou complex lúdic i esportiu ha de posar en valor tots els equipaments que ja té Ascó. Sobre l'hotel, el regidor va justificar la seva necessitat donat que al municipi no hi ha cap plaça hotelera i quan es fa algun esdeveniment que porta visitants de fora, aquests han d'anar a altres llocs de la zona a pernoctar.



Un cop es va acabar la presentació els assistents a l'acte ja van poder començar el procés participatiu indicant els pros i els contres del que se'ls havia presentat. A partir d'avui dia 3 i fins a l'11 de novembre els ciutadans podran donar la seva opinió a través del formulari, que es pot completar a continuació, prement sobre la imatge de sota.



Durant aquests dies també es faran dues sessions de treball més, una amb les entitats i una altra amb el sector econòmic del poble.